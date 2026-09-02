Генштаб підтвердив знищення ворожого літака МіГ-29 та вертольота Ка-27
Сили оборони України підтвердили знищення російського винищувача МіГ-29 та вертольота Ка-27 під час ударів по військових об’єктах РФ 27 та 30 серпня
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.
За результатами аналізу додаткових даних Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що 30 серпня у районі російського аеродрому "Єйськ" у Краснодарському краї був знищений вертоліт Ка-27. Також 27 серпня в районі аеродрому "Міллерово" у Ростовській області українські військові знищили літак МіГ-29.
"За результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення 30 серпня 2026 року вертольота Ка-27 у районі аеродрому "Єйськ” Краснодарському краї РФ. Також підтверджено знищення 27 серпня 2026 року літака МіГ-29 у районі аеродрому "Міллерово” в Ростовській області РФ", — повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Крім того, 1 вересня та в ніч проти 2 вересня підрозділи Сил оборони уразили низку військових цілей російської армії.
Зокрема, у Володимирівці Донецької області уражено склад боєприпасів, а в Очеретиному — склад матеріально-технічних засобів.
Також у Речиці Брянської області РФ українські військові уразили район зосередження озброєння та військової техніки російських військ.
"Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває", — наголосили у Генштабі.
Нагадаємо, що підрозділи Сил оборони України 28 серпня та в ніч на 29 серпня уразили низку військових цілей окупантів на тимчасово окупованих територіях та у РФ.