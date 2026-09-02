Генштаб підтвердив знищення ворожого літака МіГ-29 та вертольота Ка-27

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Сили оборони України підтвердили знищення російського винищувача МіГ-29 та вертольота Ка-27 під час ударів по військових об’єктах РФ 27 та 30 серпня

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews .

За результатами аналізу додаткових даних Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що 30 серпня у районі російського аеродрому "Єйськ" у Краснодарському краї був знищений вертоліт Ка-27. Також 27 серпня в районі аеродрому "Міллерово" у Ростовській області українські військові знищили літак МіГ-29.

"За результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення 30 серпня 2026 року вертольота Ка-27 у районі аеродрому "Єйськ” Краснодарському краї РФ. Також підтверджено знищення 27 серпня 2026 року літака МіГ-29 у районі аеродрому "Міллерово” в Ростовській області РФ", — повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім того, 1 вересня та в ніч проти 2 вересня підрозділи Сил оборони уразили низку військових цілей російської армії.

Зокрема, у Володимирівці Донецької області уражено склад боєприпасів, а в Очеретиному — склад матеріально-технічних засобів.

Також у Речиці Брянської області РФ українські військові уразили район зосередження озброєння та військової техніки російських військ.

"Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває", — наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, що підрозділи Сил оборони України 28 серпня та в ніч на 29 серпня уразили низку військових цілей окупантів на тимчасово окупованих територіях та у РФ.