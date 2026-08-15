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15 серпня 2026, 01:35

Співачка Мішель Андраде пояснила, чому не підпускає до себе чоловіків

15 серпня 2026, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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Мішель Андраде досі у статусі холостяки. Артистка пояснила, чому не підпускає зараз до себе чоловіків

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Мішель Андраде, всі серйозні стосунки, які у неї були, починались з хлопцями, яких вона знала тривалий час. Вона пояснила, що їй необхідно відчувати безпеку поряд із людиною.

"Я така закрита достатньо людина і пробратися до мене дуже важко, чесно. От я згадую свої відносини і тих, у кого вийшло зі мною бути, то вони реально довго залицялися до мене, і це були завжди дружні стосунки", - каже Мішель.

Зараз у співачки багато чоловіків, які намагаються боротись за її увагу. Проте на побачення вона не ходить. За її словаи, її особисте життя "на паузі": вона не закрила серце, але й не перебуває в активному пошуці.

"Але прям, щоб на побачення ходити… Я зазвичай люблю більше кокетувати, очима постріляти, можу проявляти свою жіночність, але щоб хтось мене запросив, і я цього захотіла, ні. Я думаю, що я не супер відкрита до цього", - каже співачка.

Нагадаємо, раніше співачка Анна Трінчер пояснювала, чому їй дуже складно побудувати стосунки.

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