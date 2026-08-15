"Кожна мама проходить це": акторка Ксенія Мішина розплакалась через виховання сина-підлітка

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Акторка Ксенія Мішина сама виховує 14-річного сина Платона. Вона зізналась, що це не дуже легкий процес

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

У соцмережах, говорить акторка, їй часто пишуть жінки з компліментами. Мовляв, як їй все вдається. Насправді, зізналась Ксенія Мішина, це не завжди так просто.

"Ось вони, складнощі материнства й перехідного віку. Тому, коли ви пишете: Ой, як вам вдається… Складно вдається, як і всім. Здається, кожна мама проходить це… От вам різні моменти материнства. Якщо ви думаєте, що все завжди красиво, гладенько і зрозуміло, то ні. Далеко не завжди", - говорить артистка.

Вона також зазначила, що не вважає, що мама повинна бути "подружкою" для дитини. На її думку, все ж мама - це доросла людина, яка несе відповідальність та приймає складні рішення.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина пояснювала, чому не планує виходити заміж. Зараз акторка сама виховує свого сина Платона і, за її словами, пишається статусом матері-одиначки.