Відомий український актор зізнався, який у нього гонорар

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Український актор і зірка серіалу "К.О.Д." Олексій Суровцев розповів, скільки він заробляє за зйомки. Олексій Суровцев зізнався, що все також залежить від пропозицій продюсерів

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Вже шість років Олексій Суровцев є популярним актором в країні. За його словами, робота в кіно приносить менше грошей, ніж гастролі з танцями, але є суттєва перевага — рекламні контракти. Тому зараз він заробляє більше, аніж раніше.

"Прям на акторстві, напевно, що не так багато люди заробляють. Я думаю, деякі українські актори можуть, але вона нестабільна ця професія. Сьогодні в тебе є зйомки, завтра немає. Не можна жити тільки за рахунок акторства. Потрібно якось свою відомість, популярність, публічність використовувати", - каже артист.

Олексій Суровцев зізнався, що за один знімальний день він може заробити 10-15 тисяч гривень. При цьому він зауважив, що якщо йому не подобається персонаж, він не зніматиметься навіть за великі гроші.

Нагадаємо, раніше зірка серіалу "Жіночий лікар" Андрій Ісаєнко зізнався, скільки він заробляє. При цьому він хоче відкрити власний бізнес.