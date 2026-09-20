У Рівному зіткнулися BMW та мотоцикл Suzuki: травмувався 23-річний водій

Фото: поліція Рівненської області

У Рівному сталася ДТП, унаслідок якої травмувався 23-річний водій мотоцикла. Аварія сталася 18 вересня близько 14:20 на вулиці Дубенській

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За попередніми даними, 35-річний місцевий житель, керуючи автомобілем BMW, виїжджав із другорядної дороги на головну та не надав переваги в русі мотоциклу Suzuki.

Двоколісним транспортним засобом керував 23-річний житель селища Клевань.

Унаслідок зіткнення мотоцикліст отримав забої. Після надання медичної допомоги його відпустили.

Наразі вирішується питання про притягнення водія BMW до адміністративної відповідальності за статтею 124 КУпАП, яка передбачає відповідальність за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів чи іншого майна.

Нагадаємо, на Черкащині автомобіль влетів у стіну. 19-річний водій автомобіля ВАЗ 2106 не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся зі стіною. Внаслідок ДТП 42-річний пасажир автомобіля загинув на місці події.