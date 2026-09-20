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20 вересня 2026, 18:47

На Житомирщині через російські атаки спалахнула пожежа на об'єкті транспортної інфраструктури

20 вересня 2026, 18:47
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Фото: ДСНС
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На Житомирщині внаслідок російських атак 20 вересня виникла пожежа на об’єкті транспортної інфраструктури. Також загорілася суха трава

Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, передає RegioNews.

"Ворог продовжує систематично завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Житомирщини. Внаслідок останніх атак сьогодні виникла пожежа на обʼєкті транспортної інфраструктури, а також горіла суха трава", — повідомив Бунечко.

За його словами, через повторні удари російських військ рятувальники не могли одразу розпочати гасіння пожежі.

На місці атаки також працювали сапери ДСНС. Вони обстежували територію та шукали вибухонебезпечні предмети.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих унаслідок атаки немає.

Нагадаємо, що російські війська 20 вересня завдали авіаційного удару по евакуаційному пункту в Краматорську Донецької області. За попередніми даними, зафіксовано пряме влучання.

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