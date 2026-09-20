На Вінниччині ворожий БПЛА атакував об'єкт залізничної інфраструктури

Фото: ДСНС

У Вінницькій області внаслідок російського удару безпілотником пошкоджений ще один об’єкт залізничної інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews .

Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Нагадаємо, що кількість загиблих у Київській області внаслідок російських атак з 19 вересня зросла до чотирьох. У лікарні померла дитина, яка дістала поранень під час атаки у Вишгородському районі. Серед загиблих — троє дітей та жінка.