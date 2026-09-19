НАБУкрати: антикорупційна боротьба чи боротьба за владу

Історія знає приклади, коли сірі кардинали приносили країні славу та процвітання

Історія знає приклади, коли сірі кардинали приносили країні славу та процвітання

Ілюстрація: ШІ

У тривалій та славетній історії судочинства у Верховному суді США є епізод, який демонструє, як американські правники розуміли межі своєї влади.

Ухвалюючи один з найбільш ганебних присудів про конституційність указу Франкліна Делано Рузвельта часів Другої світової щодо депортації американців японського походження до концтаборів тільки на підставі їхнього етнічного походження, суддя Хьюго Блек сказав колегам у нарадчій кімнаті: "Війну має вести хтось один: ФДР чи ми. Ми на це нездатні".

Так звана "антикорупційна вертикаль" нездатна керувати країною в стані війни. За означенням. Їхнє завдання – бити по руках казнокрадів та рубати їхні огидні щупальця, якими корупціонери мародерять зранену країну. Без огляду на обличчя та посади. Але максимально дистанціюватися від впливу на політичні рішення.

Наразі я бачу геть інший тренд. Замість того, щоб стати альтернативою прогнилій "правоохоронній системі", демонструючи кардинально інші стандарти доброчесності та справедливості, НАБУ та САП перетворилися на конкуруючу зграю вовків. Які кинули виклик електоральному монарху як альтернативний центр політичного (саме політичного!) впливу. Відчувається ДНК Джона Гувера, який десятиліттями залишався сірим кардиналом американської політики, впливовішим за більшість конгресменів…

"Антикорупціонери" рвуться до влади. Для мене це очевидно. І якби вони формували свою партію чи громадсько-політичний рух, розбудовували регіональну мережу, дискутували щодо візії майбутнього України, я б тільки аплодував. Але вони хочуть взяти владу без виборів, без візії, без демократичного мандату – лише спекулюючи на природному запиті суспільства на покарання корупціонерів і прогнилості політичної верхівки України.

Історія знає приклади, коли сірі кардинали приносили країні славу та процвітання. Кардинал Рішельє – чи не найкращий приклад. Але трагедія України в тому, що "антикори" – це не собаки, які захищатимуть Україну та українців від мародерів, а альтернативна зграя вовків. Які відчули смак влади і віртуально оволоділи мистецтвом маніпуляції громадською думкою.

Вони не служать Феміді, вони не практикують правовладдя, вони не служать українському народу – вони служать собі. Вони прагнуть керувати цією країною з-за лаштунків. Про їхню моральну ницість країна нещодавно дізналася з неврученої підозри директору НАБУ, якого добирали з "вирішальним голосом" міжнародних експертів.

А що буває з країнами, які під гаслами наведення порядку та боротьби з корупцією захоплюють "правоохоронці", можна подивитися на прикладі сусідньої росії. Втім, в Україні такий варіант не пройде.

Тому все йде за планом: країна на всіх парах несеться до coup d'état, який натисне кнопку Reset на комп'ютері Україна. І "антикори" лише volens nolens прискорюють цей процес...