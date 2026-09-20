Операція "Вівальді": бійці Третього армійського корпусу звільнили Шандриголове, Дерилове та Дробишеве на Донеччині

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Під час другого етапу контрнаступальної операції «Вівальді» на півночі Донецької області українські військові звільнили населені пункти Шандриголове та Дерилове. Також під контроль України перейшло Дробишеве

Про це повідомив командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький, передає RegioNews .

За його словами, Шандриголове є критично важливою точкою для українських та російських військ на цій ділянці фронту. Під час другого етапу операції російські війська, за даними Білецького, зазнали втрат близько 800 військовослужбовців. Загальні втрати за два етапи "Вівальді", за його словами, перевищили 3000 військових.

Білецький також заявив, що за два етапи операції вдалося повернути загалом 125 квадратних кілометрів території. Із них 50 квадратних кілометрів, за його словами, українські військові деокупували.

Командувач Третього армійського корпусу наголосив, що українські військові намагаються мінімізувати власні втрати, зокрема завдяки застосуванню безпілотників та наземних роботизованих комплексів.

Звільнення Шандриголового та Дерилового також підтвердив український аналітичний проєкт DeepState. Аналітики повідомили і про просування українських військ поблизу Шандриголового.

Останніми тижнями OSINT-аналітики та військові блогери повідомляли про українські контрнаступальні дії на північ від Лимана та ліквідацію російського виступу на цій ділянці фронту.

Французький аналітик Клеман Молен раніше заявляв, що російський виступ міг використовуватися як плацдарм для подальшого наступу на Лиман, а звідти — у напрямку Ізюма та Слов’янська. За його оцінкою, українські контрнаступальні дії тривали близько чотирьох місяців і призвели до звільнення понад 200 квадратних кілометрів території.

Водночас ці оцінки щодо площі звільнених територій відрізняються від даних, які озвучив Андрій Білецький. За його словами, за два етапи операції українські військові повернули контроль над 125 квадратними кілометрами території, з яких 50 квадратних кілометрів були деокуповані.

Нагадаємо, що бійці Третього армійського корпусу під час наступальної операції "Вівальді" завдали втрат російському підрозділу БПЛА "Рубікон".

Третій армійський корпус ЗСУ підтвердив проведення наступальної операції на півночі Донецької області.