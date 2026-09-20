Росія атакувала Київщину дронами: пошкоджені склади, техніка та Алея пам’яті

Фото: ДСНС

Київщину продовжують атакувати російські безпілотники. У Фастівському та Вишгородському районах зафіксували пошкодження будівель і техніки, а в Боярці уламки БпЛА спричинили займання

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає RegioNews .

У Фастівському районі, зокрема в Боярці, уламки ворожого безпілотника спричинили займання.

Унаслідок падіння уламків пошкоджено вікна та покрівлю двох будівель, а також Алею пам’яті загиблих.

Крім того, під час повторної атаки виникла пожежа у складських будівлях. На місці працюють рятувальники.

У Вишгородському районі внаслідок атаки пошкоджено дві складські будівлі та три одиниці техніки.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, що кількість загиблих на Київщині внаслідок російських атак з 19 вересня зросла до чотирьох. У лікарні померла дитина, яка дістала поранень під час атаки у Вишгородському районі. Серед загиблих — троє дітей та жінка.