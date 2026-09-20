У Києві через пожежі на Київщині фіксують задимлення та запах гарі: поради КМДА

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Через пожежі в Київській області на правому березі столиці може виникати задимлення та відчуватися запах гарі. Киянам радять зачинити вікна, менше перебувати на вулиці та утриматися від інтенсивних фізичних навантажень просто неба

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, передає RegioNews .

У КМДА зазначили, що якщо мешканці столиці відчувають запах диму, їм рекомендують зачинити вікна, за можливості скоротити час перебування на відкритому повітрі та не займатися інтенсивними фізичними вправами на вулиці.

Водночас, за даними датчиків моніторингу, стан повітря на південно-західних околицях Києва наразі оцінюється як задовільний.

У КМДА пояснили, що показники якості повітря перебувають у межах норми, тому загрози для здоров’я більшості людей наразі немає. Водночас люди, чутливі до забруднення повітря, а також ті, хто має захворювання дихальної системи, можуть відчувати незначний дискомфорт.

Нагадаємо, що кількість загиблих на Київщині внаслідок російських атак з 19 вересня зросла до чотирьох. У лікарні померла дитина, яка дістала поранень під час атаки у Вишгородському районі. Серед загиблих — троє дітей та жінка.