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20 вересня 2026, 16:28

ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію, яка через криптовалюту вивела 23,5 млрд грн

20 вересня 2026, 16:28
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Офіс Генерального прокурора та детективи Бюро економічної безпеки викрили злочинну організацію, яка, за даними слідства, використовувала "конвертаційний центр" для проведення фінансових операцій та виведення коштів через криптовалюту

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, щомісячно через організацію проходило близько 500 млн грн. Загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 млрд грн.

Попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків, за даними слідства, становить близько 3 млрд грн.

У межах розслідування правоохоронці провели 50 обшуків. Під час слідчих дій вилучили мільйонні суми готівки.

Учасникам схеми повідомили про підозру. Інші деталі кримінального провадження правоохоронці обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Особи, яким повідомили про підозру, вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що в Україні викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка створила конвертаційний центр для легалізації коштів і ухилення від сплати податків.

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