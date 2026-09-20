На Рівненщині нетверезий мотоцикліст збив двох малолітніх сестер

Фото: поліція Рівненської області

У селі Охматків Млинівської громади сталася ДТП, унаслідок якої постраждали дві малолітні сестри. 24-річний водій мотоцикла Viper наїхав на дітей, які їхали велосипедом у попутному напрямку

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Аварія сталася 19 вересня близько 20:00.

За попередніми даними слідства, мотоцикліст, 24-річний місцевий житель, допустив наїзд на 9-річну та 7-річну сестер.

Унаслідок ДТП діти отримали травми голови, рвані рани та садна. Молодша сестра, крім того, дістала перелом ключиці. Обох постраждалих госпіталізували.

Правоохоронці встановили, що водій не мав посвідчення водія відповідної категорії. Крім того, він та пасажир мотоцикла були без мотошоломів.

Також у керманича виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Медичний огляд у лікарні це підтвердив.

За фактом ДТП слідчий розпочав досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, що у Рівному сталася ДТП, унаслідок якої травмувався 23-річний водій мотоцикла. Аварія сталася 18 вересня близько 14:20 на вулиці Дубенській.