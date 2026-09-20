У Краматорську внаслідок артобстрілу мікрорайону Лазурний загинула жінка та постраждав чоловік

Фото: Краматорська міська рада

Російські війська вдень 20 вересня завдали артилерійського удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще один чоловік постраждав

Про це повідомила Краматорська міська рада, передає RegioNews .

За даними міськради, близько 10:10 російські військові випустили по місту три артилерійські снаряди. Під вогнем опинився мікрорайон Лазурний.

Загинула жінка 1965 року народження. За даними міської ради, у момент атаки вона перебувала на вулиці. Її життя обірвалося внаслідок уламкових поранень.

Також постраждав чоловік 1961 року народження. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Внаслідок обстрілу пошкоджені заклад загальної середньої освіти та кілька багатоповерхових житлових будинків.

Нагадаємо, що у Краматорську Донецької області російські ударні дрони спричинили масштабні пожежі у двох дев’ятиповерхових житлових будинках. Вогонь охопив балкони та квартири на шостому–дев’ятому поверхах.