Зірка МастерШеф зізнався, скільки грошей витрачає на продукти

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Зірка 13 сезону МастерШеф, блогер Дмитро Чикало розповів про свої доходи. Він пояснив, скільки грошей у нього йде на продукти

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

У холодильнику кулінара овочі, кисломолочний сир, зелень, а також шоколад, солодощі, ковбасу, кетчупи, алкоголь, фрукти та залишки вже готових страв. За словами Дмитра Чикало, він постійно створює контент про кулінарію, але він не робить вдома великі запаси їжі.

"Я можу приготувати собі пасту і їсти її на сніданок, обід і вечерю. Немає такого, що все розкладено по боксах", - говорить кухар.

Оскільки він купує продукти не лише для себе, а й для створення контенту з рецептами, у нього йде на це 25-30 тисяч гривень на місяц. За словами блогера, продукти для одного відео можуть коштувати 1,5-2 тисячі гривень. На місяць, розповів Дмитро Чикало, він може заробляти від 200 тисяч гривень, але це залежить від сезону.

"Дуже прикро, що в нашій країні робота блогера знецінюється. Думають, що ти просто стоїш, усміхаєшся, назнімав відео і виклав. Якщо здається, що це так легко і блогери багато заробляють – беріть телефон, знімайте і спробуйте самі", - говорить Дмитро.

Нагадаємо, раніше українська співачка Ната Жижченко (ONUKA) зізналась, що її основний заробіток - це музика. Вона розповіла, як витрачає гроші під час війни.