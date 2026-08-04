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04 серпня 2026, 00:35

"Міг би жити за кордоном": ведучий Анатолій Анатоліч відповів, чому не служить

04 серпня 2026, 00:35
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Фото з відкритих джерел
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Український ведучий Анатолій Анатоліч поділився власним баченням завершення війни. Він також пояснив, чому сам не долучився до війська

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Ведучий розповів, що бачить перемогу справедливою, але точно непростою для українців. На його думку, багатьом може це не сподобатись.

"Моя мрія, щоб Маріуполь був деокупований, Донецьк, Луганськ, Мелітополь, наш Крим. Але головне — це припинення вогню, зупинка щоденних обстрілів України. Все це буде елементами нашої перемоги", - каже ведучий.

Він також відповів на критику щодо того, що він не служить у війську. За словами Анатолія Анатоліча, він стоїть на обліку у військкоматі та не порушує закони.

"Я пройшов ВЛК, стою на обліку у військкоматі, всі документи в мене в порядку, я нікуди не виїжджаю. Хоча я, як багатодітний батько, міг би жити за кордоном, але мій вибір — бути тут, бути зі своєю родиною", - пояснив він.

Довідка. Анатолій Анатоліч (Анатолій Яцечко) - український шоумен, ведучий. Багатьом українцям він відомий за проєктами "Сніданок з 1+1", "Ранок з Україною", "Голос країни". Одружений з прес-аташе Бойко Юлією. Разом вни виховують дочок Алісу (2011) і Лоліту (28.03.2013) та сина Ніла (20.07.2021).

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