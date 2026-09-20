У Краматорську ворожа авіабомба влучила в евакуаційний пункт: на місці були люди

Фото ілюстративне: ДСНС

Російські війська 20 вересня завдали авіаційного удару по евакуаційному пункту в Краматорську Донецької області. За попередніми даними, зафіксовано пряме влучання

Про це повідомив керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін, передає RegioNews .

За його словами, російські військові вдарили авіабомбою безпосередньо по евакуаційному пункту. На момент атаки там перебували евакуйовані люди та працівники, які займаються евакуацією.

"Російські терористи здійснили удар авіабомбою по евакуаційному пункту в Краматорську. Відбулось пряме влучання. На місці перебували евакуйовані та евакуаційники", — зазначив Євген Каплін.

Наразі інформація про наслідки удару з’ясовується.

Нагадаємо, що російські війська вдень 20 вересня завдали артилерійського удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще один чоловік постраждав.