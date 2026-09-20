У Краматорську внаслідок ударів дронів спалахнула масштабна пожежа у багатоповерхівках

Фото: ДСНС

У Краматорську Донецької області російські ударні дрони спричинили масштабні пожежі у двох дев’ятиповерхових житлових будинках. Вогонь охопив балкони та квартири на шостому–дев’ятому поверхах

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

За даними рятувальників, загальна площа пожеж становила близько 800 квадратних метрів.

Надзвичайники прибули на місце та локалізували осередки займання. Однак під час проведення робіт російські війська здійснили повторні атаки по місцю роботи рятувальників, через що ліквідацію пожеж довелося призупинити.

Серед особового складу ДСНС постраждалих немає. Рятувальна техніка також не зазнала пошкоджень.

Нагадаємо, що у Запорізькій області російські війська повторно атакували безпілотниками рятувальників, які гасили пожежу в житловому будинку після попереднього обстрілу.