На Запоріжжі внаслідок удару FPV-дрона по дорозі загинула жінка
На дорозі між Кушугумом та Малокатеринівкою Запорізького району російський FPV-дрон атакував цивільну. Внаслідок удару загинула 79-річна жінка
Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін, RegioNew.
"Російський FPV-дрон забрав життя 79-річної жінки. Атака сталася на дорозі між Кушугумом та Малокатеринівкою", — повідомив Семікін.
Він закликав жителів регіону не перебувати на відкритій місцевості під час повітряних тривог.
Нагадаємо, що російські війська 20 вересня завдали авіаційного удару по евакуаційному пункту в Краматорську Донецької області. За попередніми даними, зафіксовано пряме влучання.
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