Українська акторка Антоніна Хижняк раптово потрапила до лікарні

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Українська акторка Антоніна Хижняк потрапила до лікарні. Вона розповіла, у якому вона зараз стані

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами акторки, їй діагностували гострий назофарингіт та тубоотит, а також запалення барабанної перетинки. Тепер Аноніна Хижняк займається своїм здоров'ям. Зокрема, їй зараз потрібно максимально берегти голос.

"Гострий назофарингіт, гострий тубоотит зліва і запалення барабанної перетинки. Лікуюсь, вибачте, найближчі дні "голосовий режим", тож розмовних сторіз поки не буде, на дзвінки теж не відповідаю", - каже акторка.

Нагадаємо, раніше акторка Антоніна Хижняк розповідала, що потрапила під обстріл під час зйомок. За словами артистки, тоді знімалась новорічна комедія. Вся команда злякалась звуків вибухів. При цьому вона додала, що любов до професії допомагає триматися.