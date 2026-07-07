"Район повністю в диму": будинок Олени Кравець постраждав внаслідок обстрілу Києва

Фото з відкритих джерел

У ніч на 6 липня росіяни атакували Україну ракетами, а основною "ціллю" ворога став Київ. Постраждав будинок, у якому з родиною живе акторка Олена Кравець

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Донька акторки Марія розповіла, що в будинку її батьків повилітали вікна. Також дівчина розповіла, що був "прильот" недалеко від будинку її подруги.

"Наш район повністю в диму. Вибухи над головою, від яких весь будинок здригається. 5 годин тривоги в страху й зовсім без сну", - написала Марія.

Сама Олена Кравець пізніше показала, як після обстрілу Києва виглядає її квартира. Вибуховою хвилею повністю вирвало вікна. Проте, за словами акторки, сталось диво, бо скло майже не розсипалось. На щастя, всі члени родини живі та неушкоджені.

Нагадаємо, раніше акторка Анна Кошмал показала, як виглядає школа її сина після атаки росіян. Приміщення повністю знищене.