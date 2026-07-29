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29 липня 2026, 01:55

Співачка Lida Lee раптово опинилась в лікарні

29 липня 2026, 01:55
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Фото з відкритих джерел
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Українська співачка Lida Lee травмувалась. Вона шокувала прихильників фото з лікарні

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Артистка не розповіла, як конкретно це сталось. Ймовірно, це був інцидент під час репетицій. Проте в результаті Lida Lee опинилась із гіпсом на руці. За її словами, її знайомі та команда були шоковані.

"Якось так… У мене гіпс був, до речі, один раз у житті. А це другий. Не знаю, як вам розповісти, що сталося, але у ту ніч усі мої знайомі і команда були шоковані", - каже співачка.

При цьому вона не засмучується, а закликає людей робити меми з її фото з гіптом.

Довідка. Лідія Скорубська (Lida Lee) - українська співачка, яка також відома багатьом як бек-вокалістка Дмитра Монатіка. Вона брала участь в його шоу на НСК "Олімпійський". Зараз Ліда веде сольну кар'єру. Українці також можуть її пам'ятати з 10 сезону шоу "Голос", де вона в команді Монатіка дійшла до суперфіналу.

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