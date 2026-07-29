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29 липня 2026, 00:55

Співак Коля Сєрга розповів, як насправді він долучився до ЗСУ

29 липня 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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Відомий співак Коля Сєрга ще з початку повномасштабної війни долучився до ЗСУ. Він розповів, як це сталось

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артиста, в ніч з 23 на 24 лютого 2022 року спав лише кілька годин. Він прокинувся о 5 ранку, коли йому зателефонувала тітка, проте потім вирішив поспати ще довше. Лише коли він прокинувся, прочитав новини та був шокований.

Уже наступного дня, 25 лютого, Коля Сєрга пішов до військкомату та взяв до рук зброю.

"25 лютого ввечері приїхав на військовий об'єкт напряму поз військомат. На місці підписав папери, отримав зброю, отримав форму, і вже 25 лютого об 11 вечора було в мене перше чергування", - каже співак.

Наразі Коля Сєрга є старшим лейтенантом ЗСУ. Він керує "Культурним десантом", який займається психологічною підтримкою фронту.

Нагадаємо, співак-військовий Девід Аксельрод після травми повернувся до військової служби. Артист розповів, як це відбувалось

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