"Не можу стримувати емоцій": Ольга Сумьска розповіла про переживання після обстрілу Лук'янівки

Фото з відкритих джерел

Акторка Ольга Сумська поділилась переживаннями після обстрілів столиці. Вона розповіла, що найбільше її вражує у жителях Лук'янівського району, де вона живе

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

За словами Ольги Сумської, Лук'янівський район є для неї особливим, бо з ним у неї пов'язано багато життєвих моментів. Тепер, після обстрілу, кожен похід цими вулицями у неї викликає сильні емоції.

"Я живу всього за 800 метрів від моєї рідної Лук’янівки. Кожен провулок тут сповнений спогадів. І коли я бачу цих продавчинь, які на тлі розбомбленого Лук’янівського ринку продовжують торгувати, я не можу стримати емоцій. Це ж усі мої знайомі: жіночки, в яких я роками купую сирочок, сметанку, помідорчики. Я знаю їх на ім’я. Для мене вони — справжній взірець мужності, незламні українці", - каже артистка.

Нагадаємо, Ольга Сумська розповіла, що разом із чоловіком живе неподалік столичного району Лук'янівка, який нещодавно вчергове постраждав від жорстокої ракетної атаки росіян. Тоді внаслідок удару повністю згорів торговельний центр та місцевий ринок.