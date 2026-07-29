19:58  28 липня
На Рівненщині затримали чоловіка з особливо великою партією кратому
19:55  28 липня
На Полтавщині підлітки готували теракт
19:35  28 липня
На Закарпатті командир платив підлеглій, яка не служила
UA | RU
UA | RU
29 липня 2026, 01:35

"Не можу стримувати емоцій": Ольга Сумьска розповіла про переживання після обстрілу Лук'янівки

29 липня 2026, 01:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Акторка Ольга Сумська поділилась переживаннями після обстрілів столиці. Вона розповіла, що найбільше її вражує у жителях Лук'янівського району, де вона живе

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

За словами Ольги Сумської, Лук'янівський район є для неї особливим, бо з ним у неї пов'язано багато життєвих моментів. Тепер, після обстрілу, кожен похід цими вулицями у неї викликає сильні емоції.

"Я живу всього за 800 метрів від моєї рідної Лук’янівки. Кожен провулок тут сповнений спогадів. І коли я бачу цих продавчинь, які на тлі розбомбленого Лук’янівського ринку продовжують торгувати, я не можу стримати емоцій. Це ж усі мої знайомі: жіночки, в яких я роками купую сирочок, сметанку, помідорчики. Я знаю їх на ім’я. Для мене вони — справжній взірець мужності, незламні українці", - каже артистка.

Нагадаємо, Ольга Сумська розповіла, що разом із чоловіком живе неподалік столичного району Лук'янівка, який нещодавно вчергове постраждав від жорстокої ракетної атаки росіян. Тоді внаслідок удару повністю згорів торговельний центр та місцевий ринок.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
MELOVIN зізнався, яких залицяльників одразу блокує в соцмережах
28 липня 2026, 01:35
Гімнастка Анна Різатдінова розповіла, де чоловіки можуть з нею знайомитись
28 липня 2026, 00:55
Аферисти "розводять" фанаток українського співака на гроші: артист попередив людей
28 липня 2026, 00:35
Всі новини »
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Співачка Lida Lee раптово опинилась в лікарні
29 липня 2026, 01:55
Співак Коля Сєрга розповів, як насправді він долучився до ЗСУ
29 липня 2026, 00:55
Ціни на кавуни різко впали: скільки можна зекономити
28 липня 2026, 23:55
Ціни на бензин несподіванно почали падати: які цінники на АЗС
28 липня 2026, 23:35
У Рівному 19-річний водій наїхав на пенсіонера
28 липня 2026, 23:15
У Житомирі іномарки влетіли одна в одну: у салоні були діти
28 липня 2026, 22:55
В Одесі на ходу вибухнув автомобіль: загинув водій, є постраждала
28 липня 2026, 22:45
На Волині чоловік влашував нелегальний бізнес прямо у своєму будинку
28 липня 2026, 22:40
Росіяни атакували в Чорному морі цивільне судно під прапором Ліберії: воно вже втретє зазнало ударів
28 липня 2026, 22:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Юрій Ніколов
Віктор Шлінчак
Всі блоги »