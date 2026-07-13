На Дніпропетровщині ЗСУ прорвали оборону ворога на 25 км та звільнили 6 сіл
Бійці 425-го окремого штурмового полку “Скеля” Сухопутних військ Збройних сил України прорвали оборону російських військ на 25 кілометрів углиб та звільнили шість сіл у Дніпропетровській області
Відповідне відео оприлюднило онлайн-медіа АрміяInform, передає RegioNews.
"Під контроль України повернули Тернове, Запорізьке, Новогеоргіївку, Вороне, Січневе та Маліївку", - повідомило медіа.
Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже +100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони.
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