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13 липня 2026, 22:34

Масштабний затор у столиці: рух вулицею Олени Теліги заблоковано через ДТП

13 липня 2026, 22:34
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Фото: патрульна поліція Києва
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У Києві ввечері 13 липня сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Олени Теліги. Через аварію рух транспорту у напрямку проспекту Степана Бандери суттєво ускладнений

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці закликають водіїв враховувати ситуацію під час планування маршруту та, за можливості, обирати альтернативні шляхи об'їзду.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди наразі не повідомляються.

Нагадаємо, що у Києві 13 липня через дорожньо-транспортну пригоду ускладнений рух транспорту на вулиці Борщагівській.

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