Українську співачку шантажували фото 18+

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Українська співачка Камалія розповіла, що її шантажували "дорослими" фото. За її словами, це сталось після сварки з колишньою подругою

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Камалії, це була людина, з якою вона дружила 20 років. Проте після того як вона розслучилась, каже Камалія, її стара подруга "закрутила" роман з її новим коханим, а потім різко обірвала всі контакти.

Згодом, за словами Камалії, її стара подруга шантажувала оприлюднити її "дорослі" фото, якщо та не спростує свій емоційний пост в соцмережі про їхню сварку.

"Я цей біль досі відчуваю", - говорить співачка, і додає, що зараз уже немає шансу на примирення.

Нагадаємо, раніше журналістам та блогерам невідомі "злили" годинне відео інтиму співачки Олени Тополі з іншим чоловіком. Сама артистка розповіла, що її шантажували. Правоохоронці в той же день затримали 23-річного киянина, який тиснув на артистку: йому загрожує ув'язнення.