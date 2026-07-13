На Прикарпатті чоловік напав на військових ТЦК

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На Прикарпатті судили чоловіка, який напав на військових ТЦК. Це сталось, коли вони проводили оповіщення військовозобов’язаних

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався у березні минулого року. Службовий автомобіль Ford Galaxy із двома військовослужбовцями зупинився на узбіччі виїзду із села, очікуючи на приїзд поліцейського автомобіля. Тоді повз їхав чоловік на Kia Sorento. Він зупинився прямо перед службовим авто.

Чоловік підійшов до авто ТЦК та почав лаятись, вимагав припинити заходи оповіщення та мобілізації в селі. Потім він намагався витягнути військовослужбовців із автомобіля. Через заблоковані задні двері чоловік почав бити автомобіль ногами та руками по склу. Пасажири Kia Sorento, які були разом із ним, оточили службове авто та також висловлювалися на адресу військових.

Зокрема, чоловік погрожував військовим підпалити їхнє службове авто, а згодом - вдарив кулаками в голову військовослужбовця, який перебував за кермом. Після цього він вигягнув з авто іншого військового та побив його. Один із потерпілих залишив місце подій, а чоловік продовжував бити іншого військового. Потім він також розбив заднє скло службового авто.

На суді чоловік визнав провину. Йому призначили один рік умовного терміну.

Нагадаємо, раніше працівник одного із ТЦК в Одеській області обіцяв зняти чоловіка з розшуку та працевлаштувати на критичне підприємство з подальшим бронюванням, а у разі відмови платити залякував службою на передовій.