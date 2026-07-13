У Києві знайшли тіло жінки: її задушив чоловік

Фото: Національна поліція

У Києві на вулиці Клавдіївській знайшли тіло жінки. Виявилось, що її вбив знайомий під час сварки

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Поліція встановила особу загиблою: нею виявилась 41-річна місцева жителька. З'ясувалось, що напередодні вона пила алкоголь зі знайомим 33-річним чоловіком. Коли між ними сталась сварка, він завдав їйщонайменше чотирьох ударів кулаками в голову, а коли вона впала на підлогу й перестала чинити опір, нападник руками здавив їй шию.

Від отриманих травм жінка померла на місці. Чоловіка знайшли у лісосмузі, де він ховався. Тепер його затримали і йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у селі Квасово Берегівського району поліцейські розкрили умисне вбивство 62-річного чоловіка.