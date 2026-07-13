У Києві знайшли тіло жінки: її задушив чоловік
У Києві на вулиці Клавдіївській знайшли тіло жінки. Виявилось, що її вбив знайомий під час сварки
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Поліція встановила особу загиблою: нею виявилась 41-річна місцева жителька. З'ясувалось, що напередодні вона пила алкоголь зі знайомим 33-річним чоловіком. Коли між ними сталась сварка, він завдав їйщонайменше чотирьох ударів кулаками в голову, а коли вона впала на підлогу й перестала чинити опір, нападник руками здавив їй шию.
Від отриманих травм жінка померла на місці. Чоловіка знайшли у лісосмузі, де він ховався. Тепер його затримали і йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у селі Квасово Берегівського району поліцейські розкрили умисне вбивство 62-річного чоловіка.
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