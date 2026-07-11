Зірка Kalush Orchestra переніс 10 операцій після ДТП

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Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Артист згадує, що ДТП сталось у 2014 році. Тоді його збив мотоцикл і від удару він отримав тяжкі травми. Потрапив до лікарні музикант у критичному стані. За словами Тимофія Музичука, лікарям довелось провести близько 10 операцій для порятунку його життя. При цьому після операцій музиканту довелось заново вчитися ходити.

"Нога була поламана, колінна чашечка була десь на стегні, був горбик такий. Щелепа була поламана й висіла. Була проблема через сильний удар у живіт. Довелося вчитися заново ходити. Тривалий час я лежав після операцій. Коли я на пляжі, то досі запитують, чи у мене нирка видалена, бо там великий шрам. Це було у травні 2014 року. 2 травня — мій другий день народження", - каже Тимофій Музичук.

Він зізнався, що після пережитого перестав хвилюватись через комплекси та став цінувати більше найпростіші речі.

Нагадаємо, у квітні актор Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП на Подільському районі столиці. Він розповів, чому це сталось.