Пів сотні ударів за день: на Дніпропетровщині росіяни вбили літнього чоловіка та скалічили дев'ятьох людей

Фото: Дніпропетровська ОВА

Війська РФ протягом дня 13 липня понад 50 разів атакували три райони Дніпропетровщини, одна людина загинула, дев'ятеро дістали поранень

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

Ворог застосував безпілотники, артилерію та авіабомби.

У Нікопольському районі потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади.

Пошкоджені підприємства. Поранень дістали четверо людей. У тяжкому стані до лікарні доправили 40-річного чоловіка. Жінки 26 та 57 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще один 50-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

У Криворізькому районі росіяни поцілили по Грушівській та Зеленодольській громадах. Поншкоджена інфраструктура. За уточненою інформацією, через ранкову атаку у Новопільській громаді постраждали двоє чоловіків 42 і 49 років. Обидва госпіталізовані.

Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

У Синельниківському районі війська РФ били по Васильківській, Раївській та Петропавлівській громадах.

Пошкоджені приватні будинки. Загинув 73-річний чоловік. Ще троє чоловіків дістали поранень.

Нагадаємо, що вранці 13 липня росіяни завдали авіаудару по Херсону. Керовані російські авіабомби поцілили по мікрорайону "Корабел". У результаті вибухів є постраждалі мирні жителі.