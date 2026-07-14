Фанатка українського актора переписала на нього будинок

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Український актор отримав від прихильниці будинок у спадок. Гроші від продажу підуть на благу справу

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Відомий український актор Олексій Суворовцев з початку повномасштабної війни займається евакуацією тварин із гарячих точок. Він розповів, що одного разу до нього звернулась онкохвора жінка, щоб він допоміг її улюбленцям: у неї було 10 котів та дві собаки. Актор їх забрав.

На знак вдячності жінка переписала на Олексія свій будинок. Верніше, на його благодійну організацію. Гроші від продажу майна актор збирається спрямувати на будівництво проєкту "Котопарк", великого притулку для котів.

"Вона написала заповіт. Її будинок перейшов на нашу громадську організацію для того, щоб ми вклали гроші в будівництво "Котопарку". Ну, будинок десь там в Чернігівській області, тобто він не такий дорогий, але якихось там 10-15 тисяч доларів, напевно, що прийде", - каже Олексій.

Нагадаємо, що глядачам актор особливо відомий за серіалом "К.О.Д". Крім акторської діяльності, Олексій Суворовцем займається благодійністю. Він є засновником громадської організації та притулку для тварин "Бородата Котомамуля " (також відкрита однойменна ветеринарна клініка в Ірпені).