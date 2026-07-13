Офіційно: Україна буде виробляти Patriot

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Україна та США досягли угоди щодо ліцензій на виробництво систем Patriot. Це означає, що тепер таку зброю Україна матиме право виготовляти самостійно, а не лише просити у партнерів

Про це повідомив президент України, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, зараз команда працює над реалізацією цієї історичної домовленості. При цьому він зауважив, що чим різноманітнішою буде наша оборона, тим складніше буде ворогам підривати безпеку в Європі.

"Саме тому нам потрібно рухатися швидше в питаннях "Петріотів", а також SAMP/T, IRIS-T, NASAMS і, звісно, нашого проєкту FREYJA", - каже Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон надасть Києву ліцензії на виробницто ракет для Patriot. При цьому США хочуть купувати українські дрони.