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13 липня 2026, 22:30

Ціни на бензин в Україні змінились: скільки коштує заправитись на АЗС

13 липня 2026, 22:30
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Фото з відкритих джерел
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В Україні часто змінюються ціни на пальне на тлі ситуації на Близькому Сході. При цьому діють урядові заходи, щоб не допустити різкого подорожчання

Про це повідомляє Мінфін, передає RegioNews.

Станом на 13 липня середні ціни на АЗС в Україні такі:

  • бензин А-95 преміум – 78,40 гривні за літр (-0,30 гривні);
  • бензин А-95 – 74,63 гривні за літр (+0,06 гривні);
  • бензин А-92 – 69,53 гривні за літр (без змін);
  • дизпальне – 76,02 гривні за літр (+0,07 гривні);
  • автогаз – 40,02 гривні за літр (-0,02 гривні).

Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.

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