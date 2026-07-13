Ціни на бензин в Україні змінились: скільки коштує заправитись на АЗС
В Україні часто змінюються ціни на пальне на тлі ситуації на Близькому Сході. При цьому діють урядові заходи, щоб не допустити різкого подорожчання
Про це повідомляє Мінфін, передає RegioNews.
Станом на 13 липня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 78,40 гривні за літр (-0,30 гривні);
- бензин А-95 – 74,63 гривні за літр (+0,06 гривні);
- бензин А-92 – 69,53 гривні за літр (без змін);
- дизпальне – 76,02 гривні за літр (+0,07 гривні);
- автогаз – 40,02 гривні за літр (-0,02 гривні).
Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.
В Україні з'явиться нова купюра 2000 грн із Василем СтусомВсі новини »
10 липня 2026, 13:18АМКУ не виявив змови на ринку пального, але закликав АЗС знизити ціни
18 червня 2026, 09:28Інфляція в Україні сповільнилась: що найбільше подорожчало
09 червня 2026, 23:35
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
Офіційно: Україна буде виробляти Patriot
13 липня 2026, 23:15На Дніпропетровщині ЗСУ прорвали оборону ворога на 25 км та звільнили 6 сіл
13 липня 2026, 22:56На Прикарпатті чоловік напав на військових ТЦК
13 липня 2026, 22:55Прикордонники "рознесли" російський міномет
13 липня 2026, 22:40Масштабний затор у столиці: рух вулицею Олени Теліги заблоковано через ДТП
13 липня 2026, 22:34Кривава сварка на Харківщині: чоловіку зламали руки під час конфлікту
13 липня 2026, 22:24На Харківщині викрили корупційну схему місцевого депутата
13 липня 2026, 21:57На Дніпропетровщині багатодітна матір влаштувала бійку в дитячій пісочниці
13 липня 2026, 21:50На Дніпропетровщині росіяни цілеспрямовано атакували рятувальників
13 липня 2026, 21:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Всі блоги »