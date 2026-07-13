Прикордонники "рознесли" російський міномет

Фото: ДПСУ

Українські захисники продовжують нищити російську техніку на фронті. Прикордонники показали, як вони накрили вогнем російський міномет та дрони окупантів

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Кадри були зроблені на Південно-Слобожанському напрямку. Там виконують бойові завдання бійці бригади "Форпост". Цілями операторів на цей раз стали російські квадроцикли та мотоцикли, на яких окупанти намагались дістатись до українських позицій.

Також цілями наших захисників стали вантажівка "Урал", міномет, засоби зв'язку та "дрони-ждуни" окупантів.

"Кожна знищена ціль наближає нашу перевагу на полі бою", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше на Харківщині захисники вдарили по двом укриттям росіян, а також антені зв'язку та автомобілю. Зокрема, знищили квадроцикл ворога.