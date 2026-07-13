Ціни на полуницю зростають як на дріжджах: скільки доведеться платити за літню ягоду
В Україні виробники садової суниці значно підвищили відпускні ціни. Причиною називають скорочення пропозиції ягоди через завершення сезону збору в більшості регіонів країни
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Лише за тиждень полуниця в Україні подорожчала приблизно на 23%. Наразі виробники продають ягоду по 100-180 гривень за кілограм. Причиною називають скорочення пропозиції на ринку.
При цьому якщо порівнювати з минулим роком, полуниця в Україні сьогодні дешевша приблизно на 17%.
В популярних українських мережах середня ціна на полуницю така:
- Сільпо – від 159 гривень за кілограм;
- АТБ – близько 149,95 гривні за кілограм (за наявності);
- Varus – від 169,90 гривні за кілограм;
- Novus – близько 179 гривень за кілограм;
- METRO – від 149 до 179 гривень за кілограм залежно від сорту та фасування.
Нагадаємо, раніше в Україні продовжують падати ціни на картоплю. Причиною називають масове надходження на ринок продукції нового врожаю.
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