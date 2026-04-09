Ведучий Тімур Мірошниченко зізнався, скільки грошей витратив на проживання родини на Балі

Український ведучий Тімур Мірошниченко зараз живе окремо від дружини та дітей, бо їх він відправив на Балі. Він розповів, скільки довелось на це витратити

За словами Тімура Мірошниченко, його родина вже повинна була повернутися до України. Однак повернення довелось відкласти через напружену ситуацію на Близькому Сході.

"Зараз вони поміняли квитки на початок квітня. Обіцяють, що все буде літати. Насправді, застрягти на Балі, мені здається, це не найгірший випадок. Вони там насолоджуються часом, насолоджуються життям. Там це відчувається дійсно на сто відсотків", - каже ведучий.

Може здатися, що відпочинок кількох дорослих та чотирьох дітей на Балі є дорогим задоволенням. Однак ведучий зізнався, що в Києві він на родину витрачає значно більше.

"Менше (витратив — ред.), ніж за цей же час у Києві. Насправді, найдорожче — це переліт. Квитки куплялися не прям заздалегідь по середній ціні. Не такій, яка є зараз через ситуацію на Близькому Сході. А все інше там дешевше, ніж у Києві", - зізнався Тімур Мірошниченко.

Довідка. Ведучий Тімур Мірошниченко та адвокатка Інна одружились у 2018 році. В тому ж році в них народилась донька Мія. Уже у 2019 році в них народився син Марк. У 2023 році пара всиновила дворічного хлопчика, якого назвали Марселем. Через рік у них в родині знову сталось поповнення: всиновили 8-річну дівчинку Ангеліну.