20:57  20 січня
Жителі Полтави вийшли на мітинг через відключення світла
17:05  20 січня
Уродженець Миколаєва став найкращим спортсменом Європи за підсумками 2025 року
14:25  20 січня
Морози в Україні почнуть послаблюватися
UA | RU
UA | RU
21 січня 2026, 02:35

"Дітей перед сном накривала трьома ковдрами": акторка Олена Кравець розповіла, як переживає тривалі блекаути

21 січня 2026, 02:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Українська акторка Олена Кравець розповіла про власний досвід життя під масованими російськими атаками на енергетичну інфраструктуру. Артистка розповіла, як вони з родиною живуть в період тривалих блекаутів

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Олени Кравець, в їхньому будинку зникнення електрики означає також відсутність тепла та води. Крім того, каже акторка, через низький тиск у трубах тепло розподіляється нерівномірно.

"Коли в нашому будинку зникає електрика, разом із нею зникає і опалення, і вода, бо насоси теж зав’язані на електрику. Тому ми з активними мешканцями ініціювали збір на генератор або інвертор і вже консолідувалися, бо люди відверто втомилися мерзнути. Є й технічна проблема — через низький тиск у трубах одна частина будинку отримує тепло при наявності світла, а в деяких квартирах температура тримається на рівні +4…+6 °C. Тож ми обігріваємо їх, як можемо. Коли світла не було 12 годин й у квартирі було дуже холодно, я сама спала в рукавичках, а дітей перед сном накривала трьома ковдрами", - говорить Кравець.

Водночас акторка не втрачає оптимізм. Вона зазначила, що важливо в такий час зберігати взаємопідтримку. Наприклад, її сусіди вже згуртувались.

"Живемо далі, збираємо кошти на автономне живлення для будинку, ще міцніше обіймаємо своїх рідних і гріємося людським теплом", - каже акторка.

Нагадаємо, раніше акторка Антоніна Хижняк розповідала, що потрапила під обстріл під час зйомок. За словами артистки, тоді знімалась новорічна комедія. Вся команда злякалась звуків вибухів. При цьому вона додала, що любов до професії допомагає триматися.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
"Я маю припущення, кому це потрібно": Тарас Тополя відреагував на "злиті" інтим-відео колишньої дружини
20 січня 2026, 02:35
Гумористка Яна Глущенко зізналась, чи готова вона до нового роману після розлучення
20 січня 2026, 01:35
"Це не ваша здобич": невідомі "злили" годинне інтимне відео Олени Тополі - співачка відреагувала
19 січня 2026, 11:30
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя після скандалу зі "зливом" ексдружини знову став жертвою шахраїв
21 січня 2026, 01:35
Ринок соняшника в Україні: ціни різко пішли вгору
21 січня 2026, 00:35
Ринок вершкового масла: українським виробникам доведеться шукати нові канали збуту
20 січня 2026, 23:55
В Україні значно подорожчало сало: яка тепер ціна за кілограм
20 січня 2026, 23:35
Відомий український письменник мобілізувався до лав ЗСУ
20 січня 2026, 22:30
Українські прикордонники знищили російських штурмовиків, які проривалися через держкордон на Харківщині
20 січня 2026, 22:12
Нідерланди виділять 23 млн євро на підтримку енергетики України
20 січня 2026, 21:57
Київ отримає дві електростанції від Німеччини
20 січня 2026, 21:41
Жителі Полтави вийшли на мітинг через відключення світла
20 січня 2026, 20:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »