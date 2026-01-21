"Дітей перед сном накривала трьома ковдрами": акторка Олена Кравець розповіла, як переживає тривалі блекаути

Ілюстративне фото

Українська акторка Олена Кравець розповіла про власний досвід життя під масованими російськими атаками на енергетичну інфраструктуру. Артистка розповіла, як вони з родиною живуть в період тривалих блекаутів

передає RegioNews.

За словами Олени Кравець, в їхньому будинку зникнення електрики означає також відсутність тепла та води. Крім того, каже акторка, через низький тиск у трубах тепло розподіляється нерівномірно.

"Коли в нашому будинку зникає електрика, разом із нею зникає і опалення, і вода, бо насоси теж зав’язані на електрику. Тому ми з активними мешканцями ініціювали збір на генератор або інвертор і вже консолідувалися, бо люди відверто втомилися мерзнути. Є й технічна проблема — через низький тиск у трубах одна частина будинку отримує тепло при наявності світла, а в деяких квартирах температура тримається на рівні +4…+6 °C. Тож ми обігріваємо їх, як можемо. Коли світла не було 12 годин й у квартирі було дуже холодно, я сама спала в рукавичках, а дітей перед сном накривала трьома ковдрами", - говорить Кравець.

Водночас акторка не втрачає оптимізм. Вона зазначила, що важливо в такий час зберігати взаємопідтримку. Наприклад, її сусіди вже згуртувались.

"Живемо далі, збираємо кошти на автономне живлення для будинку, ще міцніше обіймаємо своїх рідних і гріємося людським теплом", - каже акторка.

