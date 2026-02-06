Актор Тарас Цимбалюк розповів, чому Холостяк не виправдав його очікувань

Фото з відкритих джерел

Актор Тарас Цимбалюк розповів про свій досвід участі в шоу Холостяк. Він спростував припущення, що це для нього не було чимось серйозним, та пояснив, з якими очікуваннями йшов на проєкт

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Тараса Цимбалюка, в нього були інші очікування, коли він йшов на проєкт Холостяк. Проте після старту, коли він побачив формат, відчуття в нього змінились. При цьому він зауважив, що там були й позитивні моменти.

"Було багато класних моментів, багато теплих епізодів з дівчатами, багато сміху і добра… Але ключове — це шоу, де є сценарій, щоденні брифи, типажі, амплуа, сюрпризи зранку. І, на превеликий жаль, свобода дій — геть не в усьому", - каже актор.

Він додав, що найголовніші питання в нього лише до себе. На думку Тараса, він недостатньо дослідив проєкт перед тим, як брати там участь.

