06 лютого 2026, 01:35

Актор Тарас Цимбалюк розповів, чому Холостяк не виправдав його очікувань

06 лютого 2026, 01:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Актор Тарас Цимбалюк розповів про свій досвід участі в шоу Холостяк. Він спростував припущення, що це для нього не було чимось серйозним, та пояснив, з якими очікуваннями йшов на проєкт

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Тараса Цимбалюка, в нього були інші очікування, коли він йшов на проєкт Холостяк. Проте після старту, коли він побачив формат, відчуття в нього змінились. При цьому він зауважив, що там були й позитивні моменти.

"Було багато класних моментів, багато теплих епізодів з дівчатами, багато сміху і добра… Але ключове — це шоу, де є сценарій, щоденні брифи, типажі, амплуа, сюрпризи зранку. І, на превеликий жаль, свобода дій — геть не в усьому", - каже актор.

Він додав, що найголовніші питання в нього лише до себе. На думку Тараса, він недостатньо дослідив проєкт перед тим, як брати там участь.

Нагадаємо, раніше герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк відверто розповів, як насправді відбувались зйомки шоу. За його словами, він радився з продюсерами, бо йому було все одно, хто з дівчат піде з проєкту перед фіналом.

