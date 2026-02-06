16:59  07 лютого
06 лютого 2026, 01:55

Акторка Катерина Кузнецова зізналась, який найдорожчий подарунок отримувала від чоловіків

06 лютого 2026, 01:55
Фото з відкритих джерел
Акторка Катерина Кузнецова минулого року оголосила про розрив із коханним, і зараз вона в статусі холостячки. Зірка кіно розповіла, яким має бути її майбутній обранець

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами акторки, вона вірить у хімію між людьми. Тому для неї важливо, щоб її потенційний коханий був "в міру хуліганом": щоб він міг порушувати кордони, але при цьому мав добре серце.

Що стосується грошей, то вона вважає, що заробляти більше повинен чоловік. Проте лише для того, щоб він сам почувався комфортно.

"Я самодостатня дівчина, я можу забезпечувати себе сама. Чи повинен чоловік заробляти більше? Я вважаю, що так, але лише через те, щоб чоловік не почувався незручно поруч зі мною, бо в мене був такий досвід. Гроші – це вибір, це свобода, це можливості. Коли з цим все добре, простіше будувати стосунки", - каже артистка.

Катерина Кузнецова також зізналась, які найдорожчі подарунки отримувала від чоловіків. Це, зокрема прикраси, а також Mercedes GLK 220. 2015 року авто зняли з виробництва. Наразі його вартість на вторинному ринку становить понад пів мільйона гривень і більше.

Нагадаємо, у 2014 році вона вийшла заміж за російського актора Євгена Проніна. Проте у 2015 році вони розлучились.

З 2017 року Кузнецова була в стосунках із російським бізнесменом Максимом Апліним. Вони прожили разом майже вісім років. У липні 2025 року вона оголосила про розрив.

