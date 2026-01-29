Прикордонники показали, як знищують російських загарбників на Харківщині

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Для блокування спроб противника закріпитися на українській території оператори підрозділу РУБпАК "Фурія" використовують увесь спектр ударних дронів.

Як зазначається, вильоти здійснюються, як у ближню тактичну зону, так й на глибину бойових порядків противника.

"Розвідувально-ударними групами "Фурії" знищено транспортні засоби противника, ліквідовано окупантів, уражено ворожий НРК. Метр за метром зачищаємо напрямок, позбавляючи ворога мобільності, техніки й можливості діяти", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, аеророзвідка та ударні безпілотні системи комендатури "Шквал" 7-го прикордонного Карпатського загону завдали нищівних ударів по ворогу в Харківській області.