20:26  29 січня
Трамп попросив Путіна не обстрілювати Київ
19:10  29 січня
Львів готується до введення режиму надзвичайної ситуації
15:59  29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
29 січня 2026, 22:46

Прикордонники показали, як знищують російських загарбників на Харківщині

29 січня 2026, 22:46
фото: ДПСУ
Українські прикордонники продовжують стримувати окупантів на Південно-Слобожанському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Для блокування спроб противника закріпитися на українській території оператори підрозділу РУБпАК "Фурія" використовують увесь спектр ударних дронів.

Як зазначається, вильоти здійснюються, як у ближню тактичну зону, так й на глибину бойових порядків противника.

"Розвідувально-ударними групами "Фурії" знищено транспортні засоби противника, ліквідовано окупантів, уражено ворожий НРК. Метр за метром зачищаємо напрямок, позбавляючи ворога мобільності, техніки й можливості діяти", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, аеророзвідка та ударні безпілотні системи комендатури "Шквал" 7-го прикордонного Карпатського загону завдали нищівних ударів по ворогу в Харківській області.

Харківська область прикордонники ДПСУ війна відео втрати росіян
