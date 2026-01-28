23:05  27 січня
28 січня 2026, 01:55

Співачка Надя Дорофєєва зізналась, що вона інколи мріє змінити в собі

28 січня 2026, 01:55
Фото з відкритих джерел
Співачка Надя Дорофєєва зізналась, що є річ, яку вона хотіла б у собі змінити. Виявилось, це стосується режиму її життя

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артистки, вона "сова". Тобто, вона активніше у темний час доби. При цьому Надя Дорофєєва каже, що мріє стати "жайворонком". Співачка зазначила, що все життя з захопленням дивиться на людей, які можуть прокинутися о 6 ранку та вже бути активними.

"Звісно, мій графік скажений. І, звісно, прокидаюся в будь-який час на виїзди, концерти, приїзди після ночей в автобусах, де ти взагалі толком не спиш. А до війни – перельоти о 4, 5, 6 ранку. Коротше, у мене все життя немає режиму. І от настає довгоочікуваний січень, коли є змога відпочити й подивитись, як живуть нормальні люди в режимі. Сьогодні прокинулась о 7:15. Не брала телефон, полежала трохи, випила теплої води, зробила маску, помедитували з Мішею (чоловіком артистки, – прим.ред.), потім сіли читати й пити пуер. О 9 я вже сиджу на педикюрі й працюю в телефоні. Відчуваю ейфорію. Здуріти, як іноді прості речі, яких ти так прагнув, здатні зробити тебе щасливим. Бо щастя дійсно в дрібницях", – поділилась думками співачка.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва розповідала, які подарунки дарують їй шанувальники. За її словами, серед цих подарунків багато несподіваного. Наприклад, очищувач для пупка.

