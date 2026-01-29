Жителі Закарпаття можуть залишитися без газу

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Внаслідок танення снігу та підняття рівня води у річці Тиса жителі 17 населених пунктах в Закарпатській області можуть залишитись без газопостачання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Закарпатської обласної держадміністрації у соцмережі Facebook.

Як зазначається, через різке танення снігу та підйом рівня води в Тисі поблизу с. Гетиня Берегівського району паводок підмив опору газопроводу. Конструкція суттєво нахилена, що ставить під загрозу стабільне газопостачання для майже 5 800 абонентів у 17 населених пунктах: Гетиня, Сасово, Дяково, Петрово, Бобове, Чепа, Чорнотисово, Дюла, Холмовець, Дівичне, Затисівка, Велика Паладь, Заболоття, Братово, Оклі, Оклі Гедь та Клинове.

Місцева влада залучила усі сили та засоби для недопущення виникнення надзвичайної ситуації.

Як повідомлялось, на початку 2026 року на Закарпатті зафіксували рекордні снігопади. У зв’язку із цим жителі регіону перейшли на дистанційне навчання та роботу.