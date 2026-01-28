"Вони мене мають шукати": акторка Анна Саліванчук розповіла, де чоловіки мають шанс із нею познайомитися

23:05  27 січня
Київ повернеться до жорстких графіків відключень електроенергії
28 січня 2026, 01:35

"Вони мене мають шукати": акторка Анна Саліванчук розповіла, де чоловіки мають шанси із нею познайомитися

28 січня 2026, 01:35
Фото з відкритих джерел
Українська акторка Анна Саліванчук нещодавно розлучилась, але готова до нових стосунків. Проте ініціативу, на її думку, повинен проявити чоловік, а вона активно шукати нового партнера не хоче

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами акторки, вона не хоче шукати чоловіків. Анна Саліванчук переконана, що це вони повинні її шукати. Крім того, вона дала підказки, де можна з нею познайомитися.

"Якщо людина зацікавиться Анною Саліванчук, то подивиться, де у мене вистава й приходить з квітами — все, я на вечерю пішла з тобою й ми почали спілкуватися. Я про це думала: я або на знімальному майданчику, або на дитячому майданчику. Це факт. Але я й багато часу проводжу в спортзалі, де купа чоловіків", - говорить артистка.

Вона також додала, що їй все одно на вік чоловіка, вона звертає увагу на енергетику та сімейні цінності. Крім того, артистка впевнена, що вона ще стане мамою.

"Я дуже хочу й знаю, що народжу. Що таке 40 років? Я й у 49 можу народити! Я знаю, що вийду заміж. Я знаю, що народжу дівчат. Зараз я замислилася, що треба заморозити (яйцеклітини — прим. ред.). Через два-три роки мене запросять на інтерв’ю й я буду вагітною та заміжньою. Просто я не поспішаю й хочу, щоб він сам знайшовся", - зізналась Анна Саліванчук.

Нагадаємо, Анна Саліванчук була заміжня за продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. У 2015 році вона народила сина Гліба. У 2020 році в пари народився син Микита. Уже в травні 2023 року акторка заявила про розрив стосунків. У 2024 році вона заявила про розлучення.

