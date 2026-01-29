В Україні різко зросла кількість заброньованих від мобілізації

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Кількість заброньованих громадян України за рік зросла до 1,3 млн

Про це заявив міністр економіки України Олексій Соболєв під час дискусії "Нова країна: ключові питання", передає RegioNews із посиланням на LB.ua.

"Протягом року в Україні кількість заброньованих громадян зросла з 1 млн до 1,3 млн", – зазначив він.

При цьому міністр додав, що наразі мобілізаційний баланс дотримано.

Також Соболєв додав, що бронювання також має економічний ефект.

Як повідомлялось, в Україні перевірять бронювання енергетиків і комунальників. Відповідне доручення дав президент Володимир Зеленський.