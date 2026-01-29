В Україні різко зросла кількість заброньованих від мобілізації
Кількість заброньованих громадян України за рік зросла до 1,3 млн
Про це заявив міністр економіки України Олексій Соболєв під час дискусії "Нова країна: ключові питання", передає RegioNews із посиланням на LB.ua.
"Протягом року в Україні кількість заброньованих громадян зросла з 1 млн до 1,3 млн", – зазначив він.
При цьому міністр додав, що наразі мобілізаційний баланс дотримано.
Також Соболєв додав, що бронювання також має економічний ефект.
Як повідомлялось, в Україні перевірять бронювання енергетиків і комунальників. Відповідне доручення дав президент Володимир Зеленський.
У Трампа заявили про "значний прогрес" у переговорах щодо завершення війни в УкраїніВсі новини »
29 січня 2026, 21:08ОСББ отримають до 300 тис. грн. на закупівлю енергообладнання
28 січня 2026, 22:09Держслужбовці в регіонах можуть залишитись без зарплат: уряд "забув" ухвалити нормативку
28 січня 2026, 14:40
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Україна заробила на вершковому маслі мільйони доларів: який прибуток за рік
29 січня 2026, 23:55Ринок кукурудзи в Україні: ціни злітають через обстріли
29 січня 2026, 23:35Ексрадниця Єрмака переїхала з України до США
29 січня 2026, 23:02Прикордонники показали, як знищують російських загарбників на Харківщині
29 січня 2026, 22:46Росіяни завдали удару по обʼєкту промислової інфраструктури у Запоріжжі
29 січня 2026, 22:37На Черкащині викрили чиновників ТЦК, які за хабарі видаляли дані з "Оберігу"
29 січня 2026, 22:25Жителі Закарпаття можуть залишитися без газу
29 січня 2026, 22:075 тисяч доларів за непридатність: у Києві викрили ділка, який заробляв на військовозобов'язаних
29 січня 2026, 21:55Зеленський анонсував енергетичне перемир’я між Україною та РФ
29 січня 2026, 21:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі