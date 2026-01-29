20:26  29 січня
Трамп попросив Путіна не обстрілювати Київ
19:10  29 січня
Львів готується до введення режиму надзвичайної ситуації
15:59  29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
29 січня 2026, 22:37

Росіяни завдали удару по обʼєкту промислової інфраструктури у Запоріжжі

29 січня 2026, 22:37
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Армія РФ знову атакувала Запоріжжя

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний телеграм-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Росіяни знову бʼють по Запоріжжю. Нанесено ворожий удар по обʼєкту промислової інфраструктури", – написав він.

Внаслідок атаки зайнялась пожежа. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року росіяни атакували промислову інфраструктуру в Запоріжжі. Тоді у місті було зафіксовано кілька пожеж.

Зеленський анонсував енергетичне перемир’я між Україною та РФ
29 січня 2026, 21:43
Кулеба попередив про можливу атаку РФ під час похолодання
29 січня 2026, 16:59
Атака на Запорізький район: кількість постраждалих зросла
29 січня 2026, 07:57
Україна заробила на вершковому маслі мільйони доларів: який прибуток за рік
29 січня 2026, 23:55
Ринок кукурудзи в Україні: ціни злітають через обстріли
29 січня 2026, 23:35
Ексрадниця Єрмака переїхала з України до США
29 січня 2026, 23:02
Прикордонники показали, як знищують російських загарбників на Харківщині
29 січня 2026, 22:46
На Черкащині викрили чиновників ТЦК, які за хабарі видаляли дані з "Оберігу"
29 січня 2026, 22:25
Жителі Закарпаття можуть залишитися без газу
29 січня 2026, 22:07
5 тисяч доларів за непридатність: у Києві викрили ділка, який заробляв на військовозобов'язаних
29 січня 2026, 21:55
В Україні різко зросла кількість заброньованих від мобілізації
29 січня 2026, 21:55
Зеленський анонсував енергетичне перемир’я між Україною та РФ
29 січня 2026, 21:43
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
