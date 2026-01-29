Росіяни завдали удару по обʼєкту промислової інфраструктури у Запоріжжі

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний телеграм-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Росіяни знову бʼють по Запоріжжю. Нанесено ворожий удар по обʼєкту промислової інфраструктури", – написав він.

Внаслідок атаки зайнялась пожежа. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року росіяни атакували промислову інфраструктуру в Запоріжжі. Тоді у місті було зафіксовано кілька пожеж.