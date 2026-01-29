Ексрадниця Єрмака переїхала з України до США

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі.

За словами Зарівної, упродовж зимово-весняного семестру вона викладатиме курс, присвячений війні Росії проти України та її впливу на глобальні процеси.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті університету, курс охоплює вісім семінарів, які стосуються як внутрішньоукраїнських процесів, так і міжнародного виміру війни, зокрема, питань безпеки, переговорів, ролі суспільства, медіа та викрадених українських дітей.

Дарія Зарівна – українська державна діячка, блогерка, підприємиця. Їй 36 років. На початку 2020 року Дарія Зарівна стала радником Андрія Єрмака, який був призначений на посаду керівника Офісу Президента України. У липні 2025 року звільнилась з посади радниці керівника Офісу президента.

Раніше ми повідомляли про те, що найближчим часом Андрій Єрмак отримає підозру від НАБУ. Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 2025 року.