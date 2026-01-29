19:10  29 січня
Львів готується до введення режиму надзвичайної ситуації
17:35  29 січня
На Київщині автобус на смерть збив пенсіонера
15:59  29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Місто перебуває у режимі підготовки до надзвичайної ситуації. РФ може скористатися морозами і знову вдарити по критичній інфраструктурі

Як передає RegioNews, про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Львові запущено режим підготовки до надзвичайної ситуації. Усі комунальні служби знають, що робити. Але важливо, щоб готовими були й мешканці міста", – йдеться у повідомленні.

Мер міста закликав перевірити укриття, зарядити павербанки та зарядні станції, зробити базовий запас продуктів, води та ліків, а також з'ясувати, чи є будинку люди з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися.

Нагадаємо, у Львові на початку січня через нові правила визначення критичності підприємств комунальний електротранспорт та частина лікарень залишилась без світла.

