Зеленський анонсував енергетичне перемир’я між Україною та РФ

фото: Офіс Президента України

Українська сторона під час переговорів із США та РФ в Абу-Дабі обговорювала можливість енергетичного перемирʼя. В Україні розраховують, що домовленості будуть виконуватися

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє RegioNews із посиланням на його допис в Х.

"Важлива заява президента (США Трампа, – ред.) Трампа щодо можливості на час цих зимових холодів дати безпеку Києву та іншим містам України від російських ударів. Енергетика – це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя", – йдеться у повідомленні.

Українські лідер додав, що делегації в Абу-Дабі обговорювали питання щодо енергетичного перемирʼя.

"Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись. Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни", – додав Зеленський.

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив президента РФ Володимира Путіна не атакувати Київ протягом тижня.