20:26  29 січня
Трамп попросив Путіна не обстрілювати Київ
19:10  29 січня
Львів готується до введення режиму надзвичайної ситуації
15:59  29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
UA | RU
UA | RU
29 січня 2026, 21:43

Зеленський анонсував енергетичне перемир’я між Україною та РФ

29 січня 2026, 21:43
Читайте также на русском языке
фото: Офіс Президента України
Читайте также
на русском языке

Українська сторона під час переговорів із США та РФ в Абу-Дабі обговорювала можливість енергетичного перемирʼя. В Україні розраховують, що домовленості будуть виконуватися

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє RegioNews із посиланням на його допис в Х.

"Важлива заява президента (США Трампа, – ред.) Трампа щодо можливості на час цих зимових холодів дати безпеку Києву та іншим містам України від російських ударів. Енергетика – це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя", – йдеться у повідомленні.

Українські лідер додав, що делегації в Абу-Дабі обговорювали питання щодо енергетичного перемирʼя.

"Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись. Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни", – додав Зеленський.

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив президента РФ Володимира Путіна не атакувати Київ протягом тижня.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
енергетика перемир'я енергетична війна Володимир Зеленський США РФ Україна політика війна перемовини
У Трампа заявили про "значний прогрес" у переговорах щодо завершення війни в Україні
29 січня 2026, 21:08
Зеленський відзначив успіхи СБУ: "Є хороші результати в протидії російським операціям"
29 січня 2026, 20:29
Кулеба попередив про можливу атаку РФ під час похолодання
29 січня 2026, 16:59
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
5 тисяч доларів за непридатність: у Києві викрили ділка, який заробляв на військовозобов'язаних
29 січня 2026, 21:55
В Україні різко зросла кількість заброньованих від мобілізації
29 січня 2026, 21:55
"Ми чудово це розуміли і все бачили": фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя відверто розповів, що йому не подобається в шоу-бізнесі
29 січня 2026, 21:35
Поки у Давосі аплодували "незламності" Зеленського, в Україні у квартирах замерзали люди
29 січня 2026, 21:19
У Трампа заявили про "значний прогрес" у переговорах щодо завершення війни в Україні
29 січня 2026, 21:08
Українська пшениця зростає в ціні: що відбувається
29 січня 2026, 20:35
Зеленський відзначив успіхи СБУ: "Є хороші результати в протидії російським операціям"
29 січня 2026, 20:29
Трамп попросив Путіна не обстрілювати Київ
29 січня 2026, 20:26
З 2 лютого у Києві знову відкриваються школи: як обиратимуть формат навчання
29 січня 2026, 20:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Остап Дроздов
Валерій Чалий
Олег Саакян
Всі блоги »