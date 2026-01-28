Дружина ексміністра МЗС Кулеби розповіла, чому українці активно купують секс-іграшки під час обстрілів

Фото з відкритих джерел

Обраниця ексміністра Кулеби є співвласницею бізнесу з продажу товарів для задоволення. Вона розповіла, що під час нічних атак в Україні спостерігається сплеск продажів

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Світлани Павелецької, саме під час нічних атак і повітряних тривог спостерігається аномальний сплеск замовлень секс-іграшок. Вона пояснила це тим, що люди хочуть жити тут і зараз, не відкладаючи своє задоволення на потім.

"Коли обстріли у нас дуже сильно збільшується кількість покупок вночі. Мабуть, людина сидить. Там все бухає, бахає. Думає: 'Господи, якщо я виживу, то я спробую оцю штуку. Чи запрошу її на побачення'. Люди активніше замовляють", - каже підприємиця.

Нагадаємо, раніше Світлана Павелецька казала, що варто просувати секс-іграшки, які можуть регулювати температуру. За її словами, такі гаджети могли б допомагати зігріватись під час блекаутів.