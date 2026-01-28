23:05  27 січня
Київ повернеться до жорстких графіків відключень електроенергії
17:54  27 січня
З'явилися нові подробиці розстрілу поліцейських на Черкащині
17:25  27 січня
Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині
UA | RU
UA | RU
28 січня 2026, 00:55

Дружина ексміністра МЗС Кулеби розповіла, чому українці активно купують секс-іграшки під час обстрілів

28 січня 2026, 00:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Обраниця ексміністра Кулеби є співвласницею бізнесу з продажу товарів для задоволення. Вона розповіла, що під час нічних атак в Україні спостерігається сплеск продажів

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Світлани Павелецької, саме під час нічних атак і повітряних тривог спостерігається аномальний сплеск замовлень секс-іграшок. Вона пояснила це тим, що люди хочуть жити тут і зараз, не відкладаючи своє задоволення на потім.

"Коли обстріли у нас дуже сильно збільшується кількість покупок вночі. Мабуть, людина сидить. Там все бухає, бахає. Думає: 'Господи, якщо я виживу, то я спробую оцю штуку. Чи запрошу її на побачення'. Люди активніше замовляють", - каже підприємиця.

Нагадаємо, раніше Світлана Павелецька казала, що варто просувати секс-іграшки, які можуть регулювати температуру. За її словами, такі гаджети могли б допомагати зігріватись під час блекаутів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
"Я вже хочу сім'ю, дитину": переможниця Холостяка Надін Головчук зізналась, чи має зараз стосунки
27 січня 2026, 01:35
"Уже стільки негативу на нього вилито": військовий Недзельський розповів, чому Винника не захотіли мобілізувати
27 січня 2026, 00:55
"Не всі вміли себе стримувати": акторка Катерина Кузнецова розповіла про увагу від одружених колег
27 січня 2026, 00:35
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Ринок сої в Україні: ціни різко пішли вгору
28 січня 2026, 00:35
Дії Зеленського все більше і більше суперечать тим цінностям, які ми відстоюємо – демократія, права людини та верховенство права
27 січня 2026, 23:17
Київ повернеться до жорстких графіків відключень електроенергії
27 січня 2026, 23:05
Трамп – не дурень. В чому проблема його логіки щодо війни в Україні
27 січня 2026, 22:38
Десятки тисяч абонентів на Одещині залишились без світла через негоду
27 січня 2026, 22:24
Втрати України та РФ у війні становлять майже 2 млн – дослідження
27 січня 2026, 21:57
Україна планує підписати з США 20-пунктний мирний план: стали відомі подробиці
27 січня 2026, 21:21
Зеленський готовий до особистої зустрічі з Путіним
27 січня 2026, 20:30
У Кривому Розі 40-річний чоловік вдарив знайомого ножем у груди
27 січня 2026, 20:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »